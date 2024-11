TMW Radio - Cuoghi: "Il Milan non è assolutamente da scudetto, lo dicono i numeri"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Stefano Cuoghi. Ecco le sue parole su Milan-Juventus: "Il Milan non sta facendo bene, ha meno punti dello scorso anno, ma un discorso del genere lo si può fare anche per la Juve. Ha meno punti rispetto allo scorso anno ma su Motta la narrazione è diversa. Chiaramente il Milan ha troppi bassi rispetto agli alti ed è preoccupante la cosa. Motta viene visto come l'innovatore invece, che ha dato qualcosa d'importante alla Juve e viene salvato rispetto a Fonseca. La Juve ha cambiato di più ma ha anche speso di più del Milan. Il Milan sta facendo male con alcuni giocatori, ma anche la Juventus col mercato fatto diversi non stanno rendendo".

Cuoghi ha poi ribadito: "Tornando al Milan, la squadra c'è ma troppi bassi rispetto agli alti. Ha fatto una bruttissima partita, non ha voluto rischiare niente ma non capisco il motivo. La Juve non aveva l'attaccante, quando sai che davanti non ha niente devi tentare qualcosa di più. Non è comprensibile l'atteggiamento. Per me il Milan non è assolutamente da Scudetto, come dice Fonseca. Lo dicono i numeri".