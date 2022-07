TMW Radio - Damiani: "Il Milan non è proprio in ritardo sul mercato"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il procuratore Oscar Damiani è intervenuto durante "A Tutto Mercato", su TMW Radio, per parlare dei temi del giorno: "Il Milan è molto in ritardo sul mercato rispetto alle altre? Finora ci sono stati pochi colpi in generale nel mercato delle grandi, quindi non è proprio in ritardo. C’è tutto il tempo per arrivare agli obiettivi prefissati".

Dybala al Milan è fattibile?

"Penso di no, ad ora c’è solo l’Inter".