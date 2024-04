TMW RADIO - De Paola sul derby: "Da una parte c’è una voglia matta di fare uno scherzetto, dall'altra..."

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Paolo De Paola. Queste le sue parole:

Che derby si aspetta?

“Un derby che si giocherà con grande vigore. Da una parte c’è una voglia matta di fare questo scherzetto, dall’altra parte non si può concedere questa soddisfazione che verrà ricordata per i prossimi anni. È una sfida che si giocherà più sul piano emotivo che sportivo, sarà una sfida delicata e in qualsiasi modo farà o si parlerà di festa o di pericolo scampato. Per tutto l’ambiente Inter è un’ossessione, un po’ per vendetta per lo Scudetto di due anni fa, un po’ perché non c’è mai stata una sorta di 5 maggio al contrario, potrebbe essere una soddisfazione per lenire tante cicatrici del passato”.

Come va considerata la posizione di Pioli?

“Faccio un discorso più sugli allenatori. Ormai contano gli allenatori che sanno farsi ascoltare dai propri calciatori. Possiamo parlare di schemi, ma se gli allenatori entrano nella testa dei calciatori come successo con Spalletti lo scorso anno, la miscela diventa esplosiva. Pioli non è seguito, c’è un certo lassismo verso le sue indicazioni. Allegri non è seguito, lo ha lasciato intendere parlando del primo tempo con il Cagliari. Calzona non è seguito, è sempre stato un buon secondo e ha conoscenze, ma evidentemente il gruppo non lo segue. C’è bisogno di questo sacro fuoco, poi si può parlare di tattica e di schemi. Serve una comunione d’intento e nel Milan non la vedo”.