TMW RADIO - Delio Rossi: "Di Bello? Se un arbitro non è bravo va fermato e basta"

Intervenuto nel corso del consueto appuntamento con l'edizione domenicale del programma di TMW Radio 'Maracanà', l'ex allenatore Delio Rossi ha detto la sua su quanto successo venerdì sera allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della sfida di campionato fra Lazio e Milan. Oggetto di analisi e commento, ovviamente, la rivedibile prestazione dell'arbitro Marco Di Bello, nei confronti del quale Delio Rossi si è mostrato essere particolarmente critico. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla squalifica a Di Bello?

"Se un arbitro non è bravo va fermato e basta, non esiste che lo mandi a riabilitarsi in Serie B perché questo significa che consideriamo la Serie B una serie minore. Io faccio l'allenatore e se retrocedo tutti gli anni non trovo panchina, così dovrebbe essere per gli arbitri".