TMW RADIO - Di Gennaro: "Il Milan può dare l'idea di lottare per lo Scudetto"

L'ex centrocampista Antonio Di Gennaro, opinionista di TMW Radio, ha parlato così del Milan nella trasmissione Stadio Aperto con Francesco Benvenuti e Dimitri Conti: "L'obiettivo del club è di rimanere nelle prime quattro. Per me stanno facendo bene: ok le critiche su Donnarumma e Calhanoglu, ma io sono dalla parte di Maldini che ha dato criteri e linee guida a livello economico. Da capire come è stata sviluppata in precedenza la situazione di Donnarumma, nelle scorse annate. Di base stride aver perso a zero un giocatore così, a 22 anni. L'offerta del Milan era congrua, ma dato che è rappresentato da un procuratore importante è andato al PSG. Come blasone per me è inferiore, ma va in una squadra che deve vincere nei prossimi anni. Per me potrebbero anche dare l'idea di lottare per lo Scudetto".