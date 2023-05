TMW RADIO - Di Napoli: "Milan, forse lo Scudetto vinto ha creato più problemi che vantaggi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore e tecnico Arturo Di Napoli.

Juventus e Milan si sfidano nel weekend ma quale tassello dovranno mettere a segno per la prossima stagione?

"Il Milan qualcosa ha da rifare davanti. Davanti bisogna puntare su Leao e uno che giochi per lui. Scamacca gli darebbe un punto di riferimento lì davanti. Dipende poi dal budget. Forse aver vinto lo Scudetto ha creato molti più problemi che vantaggi. La Juventus? Cambierei molto. Io partirei dalla panchina, da Allegri. Quello che sta facendo è qualcosa di incredibile. Dopo il ko con l'Empoli non l'ho mai visto così, vuol dire che è stata dura. Ha due anni di contratto ancora ma deve cambiare qualcosa la Juventus, perché a tratti quest'anno la Juve è stata imbarazzante".