TMW Radio - DS Arzignano: "Società più blasonate una fucina di talenti, io sposo il progetto U23"

Nel corso del pomeriggio di TMW Radio, nella finestra interamente dedicata alla Serie C con il programma A Tutta C, è intervenuto il Direttore Sportivo dell'Arzignano Mattia Serafini, che ha a lungo parlato anche del suo personale, essendo tra i dirigenti più giovani del panorama calcistico, concentrandosi poi ovviamente anche su quello che è stato il percorso dei veneti nella stagione di terza serie da poco conclusa. Che ha visto l'Arzignano inserito nel Girone A con l'Atalanta U23, mentre fino allo scorso anno era la Juventus Next Gen la Squadra B nel primo raggruppamento.

Alle due citate squadre, si unirà poi il Milan U23, e proprio sulla tematica Squadre B, Serafini si è così espresso: "Per le società più blasonate siano una fucina di talenti, e io sposo questo progetto perché regala maggiori possibilità a tanti ragazzi. La Serie C è un campionato formativo, non regala niente. Forse toglieranno dello spazio ad alcune squadre di provincia, ma ben vengano questi percorsi per i ragazzi, soprattutto se italiani”.