TMW RADIO - G.Ferri su De Ketelaere: "Lo aspetterei, credo in Maldini e Massara perchè hanno occhio"

Ospiti: Ferri:" Cairo non può fare un passo più lungo della gamba." Brambati:" Nel finale di campionato mi aspetto una reazione di De Ketelaere." Ferrante:" Juric vorrebbe far crescere la squadra ma Cairo non ha questa intenzione." Impallomeni:" Il problema di De Ketelaere è il carattere." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

L'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, ha parlato così di Charles De Ketelaere: ​​​​​​"Lo aspetterei. Io l'ho seguito ma non tanto, ma aspetterei. Anche se è stato criticato giustamente, però per me ha qualità e potrà tornare a giocare come lo faceva nel Bruges. Credo in Maldini e Massara, perché hanno occhio".