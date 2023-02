TMW RADIO - Galderisi sul derby: "Sembra semplice per l'Inter, ma non mi stupirei se vincesse il Milan"

MilanNews.it

Ascolta l'audio

Ospiti: Impallomeni:" Lazio deludente, reazione Juve. Galderisi:" La Juve si sta compattando. Lazio senza cattiveria. Certo:" La Lazio ha fatto il compitino. - Maracanà con Marco Piccari e Daniele Rocca

A TMW Radio, durante la trasmissione "Maracanà", è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Giuseppe Galderisi, il quale in vista del derby di Milano ha rilasciato queste dichiarazioni: "Serve stare sempre attenti. Sembra semplice per l'Inter ora ma sarà una partita delicata. Non mi stupirei se vincesse il Milan".