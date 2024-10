TMW Radio - Garbo: "Fonseca doveva impedire che calci il rigore un altro da quello assegnato. Vuol dire che i calciatori fanno quello che vogliono"

vedi letture

Il ko di Firenze ha riaperto la crisi in casa Milan. Il comportamento dei giocatori in campo e le scelte fatte in corsa hanno rimesso in discussione Paulo Fonseca. E allora c'è di nuovo da chiedersi se davvero il portoghese abbia in mano la squadra o sia il caso di fare delle riflessioni in società. A parlarne, tra gli ospiti di TMW Radio, l'ex calciatore Daniele Garbo: "È evidente che la squadra non è nelle sue mani, deve impedire che calci il rigore un altro da quello assegnato. Vuol dire che i calciatori fanno quello che vogliono e non è da professionisti. Se non lo seguono qui, vuol dire che non lo fanno anche in altre scelte. Poi ci mette del suo, perché fa dei cambi inspiegabili. La situazione del Milan, che pareva risolta dopo il derby, è tornata traballante. E Fonseca non è più sicuro".