TMW RADIO - Gentilini: "Il Milan Futuro sta pagando lo scotto dell’inizio, forse non pensavano di trovare un campionato così difficile a livello agonistico"

Augusto Gentilini, ex tecnico della Triestina, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante la trasmissione 'A Tutta C', e ha parlato così delle seconde squadre:

Cosa ne pensa delle squadre Under 23?

“Con le Under-23 si dà la possibilità di fare giocare ragazzi interessanti del nostro territorio. La C poi è un campionato vero, dove a differenza della Primavera si gioca per i punti. Credo sia necessario dare spazio a queste società, solo che metterei un limite al numero di stranieri da utilizzare per far mettere in mostra i ragazzi italiani.

La Juventus ha fatto molto bene nel Girone A, mentre il gruppo C è molto differente. L’Atalanta invece sta continuando su dove aveva iniziato e ha un parco giocatori interessante. Il Milan infine sta pagando lo scotto dell’inizio, forse non pensavano di trovare un campionato così difficile a livello agonistico, perché in C non basta solo il livello tecnico, di cui sono assolutamente ben muniti”.