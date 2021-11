TMW RADIO - Ghisoni: "Il Milan adesso si è liberato di un capestro e detta le condizioni direttamente al giocatore"

Il giornalista Paolo Ghisoni è intervenuto a Stadio Aperto, trasmissione pomeridiana di TMW Radio, parlando di vari temi, a cominciare da Lorenzo Lucca: "All'interno delle nostre schede abbiamo il profilo psicologico. Quando abbiamo richiesto un parere a un allenatore che lo aveva in gestione, la relazione fu abbastanza imbarazzante. È un po' sintomatico del tutto e subito, dell'approssimazione. Non sappiamo raccontare con coerenza e continuità i percorsi. Nicolato è in difficoltà quando deve fare le convocazioni. Si fa fatica perché non ci sono le condizioni per valorizzare i nostri prodotti. Il Milan adesso si è liberato di un capestro e detta le condizioni direttamente al giocatore. Siamo lontanissimi dal poter ragionare in termini sereni e futuristici sul calcio italiano".