TMW Radio - Impallomeni: "C'è stato un nuovo sfogo, quindi credo che Morata magari potrebbe tornare volentieri in Italia"

vedi letture

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore.

Osimhen presente al ritiro del Napoli. Non è che poi rimane?

"Le vie del calciomercato sono infinite e imprevedibile. Non sarei sorpreso. Sembrava fuori dal contesto e riaverlo fa la differenza. Ma la domanda è: come rimane? Devi parlarci, con Conte che può fare la differenza dal punto di vista motivazionale. Io credo che la società stia aspettando l'offerta, che non arriva per il momento".

Conte si è esposto con Di Lorenzo e Kvara, su Osimhen no. Compreso il club:

"L'unica cosa che non mi è chiara perché un club come il PSG non abbia già chiuso il discorso. Cosa sta succedendo? Mi manca qualche pezzo in questa storia, perché si diceva che era richiestissimo...Se non dovesse definirsi il tutto entro due settimane, per me può rimanere a Napoli".

Morata, il Milan sembra aver scelto lui:

"C'è stato un nuovo sfogo, quindi credo che magari potrebbe tornare volentieri in Italia. Per me è un ottimo giocatore, non è un top player ma al Milan lo vedrei bene al posto di Giroud. Certo, le indicazioni erano altre ma metterebbe d'accordo tutti lo spagnolo, che sa fare più ruoli".

Inzaghi, arriva il rinnovo con l'Inter fino al 2026:

"Era nell'aria. C'è tutt un gruppo di lavoro che lo gratifica e soddisfa. C'è molto affiatamento in casa Inter. Credo che sia in buone mani dal punto di vista tecnico l'Inter".