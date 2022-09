TMW Radio - Impallomeni: "Kalulu-Tomori la coppia che dà più sicurezza"

MilanNews.it

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e dei suoi reparti in un intervento sulle frequenze di TMW Radio nel pomeriggio di martedì. Queste le parole di Impallomeni: "Manca uno come Kessie? E' quello che dicevo settimane fa, nel lungo periodo la sua mancanza si far sentire. Renato Sanches avrebbe dato una completezza a questa squadra che è forte mentalmente comunque. In difesa Kjaer per me non può essere più il titolare, è stato un leader ma dopo l'infortunio si sono creati nuovi equilibri. Per me è un'alternativa. Kalulu e Tomori è la coppia che dà più sicurezza".