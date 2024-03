TMW Radio - Impallomeni: "La questione infortuni nel Milan ha infastidito e non poco"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni.

Che ne pensa delle parole di Cardinale?

"La questione infortuni ha infastidito e non poco. Il Milan deve vincere, deve essere competitivo per vincere, Pioli non sta facendo male ma lui è insoddisfatto. Ibra? Fa le veci di Cardinale ma non è la stessa cosa. Scelgano comunque bene il prossimo allenatore e indaghino sugli infortuni, che non è una cosa nuova".

Che ne pensa di Lazio-Milan?

"Se entra in campo come contro il Bayern la vince. Serve una partita di sofferenza e compattezza".