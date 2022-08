TMW Radio - Impallomeni: "Leao, come si fa a dire di no a 120 milioni?"

MilanNews.it

Stefano Impallomeni è intervenuto durante la trasmissione Maracanà in onda sulle frequenze di TMW Radio. Il giornalista ha parlato della situazione Leao e si è espresso così: “C’è una situazione da definire. L’attacco del Chelsea c’è, di fronte a 120 milioni puoi rifiutarli? Come fai a trattenere un giocatore a quelle cifre? Anche i tifosi secondo me si renderebbero conto della situazione anche se certo non è facile trovare il sostituto di un calciatore che ha inciso tanto nella vittoria dello Scudetto”.