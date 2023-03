TMW RADIO - Impallomeni: "Napoli-Milan? Per i rossoneri sarà un Everest da scalare"

MilanNews.it

Ospiti: Bonanni:" Mancini sta facendo qualcosa di provocatorio. Ceccarini:" Immobile è più forte di Retegui, ma quest'ultimo ora è utile." Garbo:" Il problema non è Mancini manca il talento." Impallomeni:"Per il Napoli normale amministrazione, per il Milan un Everest da scalare." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni

Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha rilasciato queste parole a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, in merito al match di campionato in programma domenica sera tra Napoli e Milan: "Per il Napoli sarà ordinaria amministrazione, per il Milan sarà un Everest da scalare".