TMW Radio - Impallomeni: "Non ho visto un Milan in crisi. Aveva 7 assenti"

Il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, si è così espresso sul Milan: "Non ho visto un Milan in crisi. Non segna, è un problema, ma ieri aveva 7 assenti, non dobbiamo dimenticarcelo. Pioli sta facendo un miracolo. I numeri però dicono che se toppa anche col Genoa perde il treno Scudetto. Ibra non mi sembra più disponibile, per il resto manca uno che dà la carica e segni. Leao deve mettersi in testa che è un grande giocatore e non può giocare a intermittenza. Non credo sia un problema di pressione ma di realizzazione".