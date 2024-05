TMW RADIO - Impallomeni: "Si parla di Fonseca per il Milan, ma a questo punto poteva rimanere Pioli"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sul futuro della panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

Finito il rapporto Pioli-Milan:

"L'esperienza di Pioli la definisco molto positiva. Fino all'arrivo di Pioli, il Milan stazionava attorno alla sesta posizione, ci sono stati dei tentativi di migliorare poi durante la pandemia è nato questo Milan convincente. I cicli finiscono, ora si cambia pagina perché non c'era margine per fare di più. Non ho capito però ancora la mission di questa società, ci sono diverse teste che decidono e non si capisce dove si va. Si parla di Fonseca, ma è come Pioli, non c'è una vera sterzata. Poteva rimanere Pioli a questo punto. Dal punto di vista tecnico poi Pioli è poco criticabile".