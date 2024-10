TMW RADIO - Impallomeni su Milan-Napoli: "Diavolo sfavorito, ma poi magari fa una grande partita"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto come sempre il giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. Ecco le sue parole su Milan-Napoli, sfida in programma stasera alle 20.45 a San Siro:

Milan-Napoli, che ne pensa di questa sfida? Che verità deve venire fuori?

"Non so se ci sarà Leao e sicuramente mancherà Gabbia. Sono partite in cui il Milan parte sfavorito ma poi magari fa la grande partita. Conte non si farà sorprendere dal punto di vista tattico. Non avrà Lobotka ma ci sarà Gilmour ma il centrocampo rimane importante.

Vediamo che succederà, ma il Milan ha tutto da perdere. Mi sembra più quadrato il Napoli. La verità la deve mostrare il Napoli".