TMW Radio - Impallomeni: "Zirkzee sarebbe il profilo perfetto per l'attacco del Milan e per il gioco della squadra"

vedi letture

Nel corso del pomeriggio di mercoledì di TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, è intervenuto l'ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni, ospite fisso del programma. Tra i tanti temi toccati anche quello relativo all'ormai nota trattativa tra il Milan e l'agente Kia Joorabchian per il centravanti olandese del Bologna Joshua Zirkzee. Impallomeni ha commentato negativamente l'atteggiamento del procuratore.

Queste le parole di Stefano Impallomeni sul triangolo Milan-Kia-Zirkzee: "Non so come finirà. Sarebbe il profilo perfetto per l'attacco del Milan e per il gioco della squadra, perché è un giocatore formidabile. All'agente però dico di darsi una regolata, non è possibile chiedere 15 milioni di commissioni. Non mi piace fare la morale, ma è una cifra eccessiva".