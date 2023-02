TMW RADIO - Jacobelli: "Il Milan non correrà il rischio di perdere Leao a parametro zero"

MilanNews.it

Editoriale con Xavier Jacobelli , intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole sul rinnovo di Leao: “Non credo che il Milan correrà il rischio di perdere Leao a parametro zero. In un modo o in un altro la situazione si risolverà in estate, anche perché un’offerta importante può sempre arrivare per un giocatore delle qualità di Leao".