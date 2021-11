TMW Radio - Jacobelli: "Milan, il destino in coppa è in bilico"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli si è così espresso a TMW Radio sulle italiane in Champions: "La Juventus ha guadagnato gli ottavi di Champions, registrando un rendimento diametralmente opposto rispetto a quanto visto in campionato. Il Milan ha cercato in tutti i modi la sua prima vittoria in Champions, ma il Porto ha spesso fatto male alle italiane. Il Milan è atteso a un derby importante contro l'Inter, che con lo Sheriff si è rimesso in corsa per la qualificazione. Il Milan vede il suo destino in coppa estremamente in bilico e credo che qualora dovesse lasciare lo scenario europeo, concentrerebbe i suoi sforzi sul campionato".