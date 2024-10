TMW Radio - Jacobelli: "Un allenatore è forte quando sa di avere una società forte alle spalle"

A TMW Radio è il momento de L'Editoriale. Ospite di oggi il direttore Xavier Jacobelli.

Il Milan ha un problema all’interno del proprio spogliatoio?

“L’ultima vittoria del Milan risale al ventisette Settembre contro il Lecce e ricorderete gli elogi a Fonseca, portato dalle stalle alle stelle. Ora sta accadendo il contrario in un mondo del calcio che non conosce più l’equilibrio. Lo stesso vale per Juric, dato che a Roma si parla già di un possibile ritorno De Rossi. Il Milan non è di certo in fondo alla classifica, ma è sesto in un campionato molto equilibrato. È vero che in Champions sono arrivate due sconfitte, ma anche in Europa ci sono ancora sei partite da giocare. Ciò che si impone nel Milan più che altro è un intervento della società, perché l’episodio dei rigoristi fa il paio con quanto accade in LazioxMilan con Leao e Theo distanti dal resto del gruppo. All’epoca tutto passò in fanteria per quanto riguarda i provvedimenti societari, ma un allenatore è forte quando sa di avere una società forte alle spalle. Gasperini per esempio è alla nona stagione consecutiva sulla panchina dell’Atalanta perché la società garanti stabilità al progetto. Al Milan ci sono invece delle situazioni che restituiscono un’immagine di disordine”.