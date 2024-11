TMW Radio - Juve senza centravanti contro il Milan, Jacobelli: "Non essere intervenuti sul mercato non è stata una grande mossa"

vedi letture

Durante l’Editoriale, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Xavier Jacobelli.

Che risposte si aspetta dalla Juventus contro il Milan?

“La Juventus è alle prese con l’emergenza infortuni e ora ci si rende conto di come non essere intervenuti sul mercato in attacco non sia stata una grande mossa. La verità è che il fattore infortuni avrebbe pesato su tutti, e così è. Sono già trentaquattro del resto i crociati saltati in Serie A nel 2024. In attacco sarà probabilmente Weah a dover indossare i panni dell’attaccante, serviranno la massima determinazione ed impegno”.

Nelle rispettive nazionali sono andati a segno i vari Yildiz, Koopmeiners e Weah. Si possono trovare delle soluzioni alternative a Vlahovic anche in casa?

“I tre nomi citati possono aiutare. Yildiz è molto considerato da Montella. Koopmeiners, aldilà del gol con l’Olanda, se tronarase a ricoprire il ruolo che ricopriva all’Atalanta potrebbe tornare ad incidere anche a livello realizzativo. Anche Weah può dare una mano. Contro il Milan per lui sarà una bella storia di calcio a livello familiare”