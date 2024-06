TMW RADIO - Longhi: "Con Fonseca il Milan ha deciso di andare avanti nel segno della continuità"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma 'Maracanà' in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista Bruno Longhi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare di Paulo Fonseca, che nella giornata di oggi è stato presentato come il nuovo allenatore dei rossoneri. Queste le sue dichiarazioni.

"Se fai un'indagine tra i tifosi del Milan, pochi saranno d'accordo. Perché si vede il Napoli che porta a casa Conte, che è uno dei pochi nella stretta cerchia dei top. Il Milan ha deciso di andare avanti nel segno della continuità, con un profilo simile a Pioli. Deve però rimettere a posto la squadra. Pioli conosceva quale era il problema di questo Milan, che ha subito troppi gol. E poi il discorso del centravanti è preponderante. Il vero argomento è che acquisti farà".

Nel frattempo Paulo Fonseca ha anche detto le sue prime parole da nuovo allenatore del Milan: "Sono orgoglioso di essere il nuovo allenatore del Milan e lavorerò per onorare questo Club e la sua grande storia. Insieme vogliamo eccellere e scrivere un nuovo capitolo di successi che speriamo di celebrare con i nostri straordinari tifosi. Forza Milan!".