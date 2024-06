TMW RADIO - Longhi: "Milan, Fonseca segno di continuità"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il noto giornalista Bruno Longhi, il quale ha commentato così l'arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan: "Se fai un'indagine tra i tifosi del Milan, pochi saranno d'accordo. Perché si vede il Napoli che porta a casa Conte, che è uno dei pochi nella stretta cerchia dei top. Il Milan ha deciso di andare avanti nel segno della continuità, con un profilo simile a Pioli. Deve però rimettere a posto la squadra. Pioli conosceva quale era il problema di questo Milan, che ha subito troppi gol. E poi il discorso del centravanti è preponderante. Il vero argomento è che acquisti farà".

Monza-Nesta, che ne pensa?

"Non avendo mai seguito Nesta da allenatore non so che tipo di gioco faccia, ma alla fine conta l'aspetto affettivo. Al Milan ha dato molto, così come al calcio italiano, Galliani gli da questa opportunità. Dovrebbe dare continuità al lavoro fatto da Palladino".