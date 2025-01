TMW RADIO - M.Orlando si interroga: "Vuoi prendere Walker e pensi di risolvere i problemi?"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato di Milan, di Emerson Royal e della rincorsa della squadra di Sergio Conceiçao al quarto posto in classifica.

Milan fuori dai gioco Champions?

"Emerson Royal non può giocare nel Milan. Ma il problema non è solo lui. Vuoi prendere Walker e pensi di risolvere i problemi? Per me il Milan non arriverà in Champions".

Ancelotti, addio al Real a fine stagione:

"Lo ha sempre detto che il cuore è a Roma. Lo vedrei bene. Ho sentito le parole di Ranieri, che dice che i Friedkin vogliono investire e vincere. Per me la Roma con Ranieri è ripartita ricostruendo e se dovesse arrivare Ancelotti, con giocatori importanti, sarebbe la piazza giusta per vivere qualcosa di speciale".