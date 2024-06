TMW RADIO - Mattioli: "Fonseca scelta soft, non è un rivoluzionario"

vedi letture

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Mario Mattioli. Ecco le sue parole:

Milan, che ne pensa della scelta di Fonseca?

"Come scelta è ponderata, differente. Non so se è la scelta giusta. E' facile dire che si poteva andare su un altro profilo. Non sono convinto di quello che sta facendo la dirigenza attuale, per come è stato liquidato Pioli. Mi sarei aspettato un atteggiamento diverso con lui. E' una scelta soft, non è un rivoluzionario. Può andare bene, come anche non scatenare entusiasmi, come pare essere. Ma è un buon allenatore".

C'è scetticismo da parte dei tifosi. Era meglio magari un profilo come Conte o Sarri?

"Io penso che se avessero scelto Sarri sarebbero ricominciate le cinque giornate di Milano. E' un personaggio che si sposa con altre caratteristiche".

E sulle parole di Ibra che dice?

"L'intervista di Ibrahimovic mi sembra più falso di una moneta da un euro e mezzo. Ci ha detto delle cose che non sono da Ibra ma da aziendalista. Non conto le volte che ho parlato con lui, l'ho conosciuto dai tempi della Juventus e conoscendolo molte cose non le pensa ma sono parole da dirigente d'azienda, che ci sta".