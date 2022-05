TMW Radio - Milinkovic al Milan? Brambati: "Lo vedo con qualche chilo di troppo…"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto a TMW RADIO, Massimo Brambati ha risposto a questa domanda: Milinkovic potrebbe essere un obiettivo del Milan in caso di arrivo della nuova proprietà?

"Milinkovic è un giocatore che quando in condizione fa la differenza. Io non lo vedo in realtà come il primo Milinkovic. A mio avviso ha qualche chilo di troppo. I gol che ha segnato li ha fatti con squadre di seconda fascia. Se dovessi spendere i soldi che girano attorno al suo nome, vorrei avere la certezza che sia in grado di incidere ad alto livello".