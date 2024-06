TMW Radio - Mussa: "Per Camarda serve fare un ragionamento di crescita"

A TMW Radio, durante Maracanà, arriva il momento di mister Giovanni Mussa.

Inter e Milan, giusto tenere i giovani come Carboni e Camarda?

"Si guardano le rose e si decide magari dove mandarlo. Serve fare un ragionamento di crescita, non lo mollerei mai ma almeno in prestito sì, ma dove avere lo spazio adeguato per giocare. Più che una squadra col nome, serve una squadra dove può esprimersi".

Yildiz, il prossimo anno con Motta cosa può fare?

"Sicuramente per Yildiz sarà una fortuna avere Motta, perché è un allenatore moderno, gli darà una mano. Lo conosco da tempo il turco, salta l'uomo come pochi in Italia, perché li salta da fermo. E crescerà ancora con Motta. Bisogna però garantirgli quello che è il suo tempo di maturazione, non quello che vuole il tifoso. E sono sicuro che Motta gli permetterà di sbagliare facendo cosa sa fare".

Italia, contro la Spagna si parla di Cristante in mezzo:

"Cristante è migliorato, dal punto di vista tattico è un incontrista. Se si decide di giocare dietro lui ci sta, se dobbiamo avere il possesso palla non lo vedo utile. Se la metti sul tecnico, devi mettere dei palleggiatori".