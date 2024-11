TMW RADIO - Mussa su Pavlovic: "E' ancora indietro per il calcio italiano"

Mister Giovanni Mussa è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue considerazioni sull'attualità del Milan:

Milan, Fonseca ha provato sei tandem diversi di centrali difensivi. Condivide queste rotazioni?

"Sicuramente influisce nel dover trovare la solidità difensiva. Ti devi sempre adeguare al compagno di reparto ogni volta e non è semplice trovare certe misure. I vari cambiamenti non facilitano la solidità. Se fa questi cambi però è perchè ancora non ha trovato, o per problemi o per altro, la coppia base.

Ma va risolto in tempi brevi questo aspetto. Se avesse dei capisaldi, giocherebbero quelli. In tutti ora vede le fragilità e cerca di compensare tutto. Dovrà però decidere a breve qualcosa, credo Tomori e Gabbia. Pavlovic invece è indietro per il calcio italiano".