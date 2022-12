TMW RADIO - Onofri: "De Ketelaere lo conosco da tempo, farà la differenza al Milan"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Mister Claudio Onofri a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi di giornata.

Serie A, cosa dovrà fare il Milan per ritrovare De Ketelaere?

"Lo conosco da tempo. Tutti pensiamo che il calcio sia semplice, ma a livello professionistico non è così. Ci sono periodi di ambientamento più o meno lunghi. Per me lui è un giocatore che prima o poi farà la differenza al Milan. Al Bruges giocava come trequartista, può fare mezzala in un centrocampo a tre. Ha qualità tecniche importanti, credo che il suo ruolo sia questo".