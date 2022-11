TMW Radio - Orlando a Leao: "Se stai bene in un posto come il Milan e sei l'idolo, rimani"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, per commentare le notizie di giornata.

Come vede il momento di Leao?

"Il fatto che non stia giocando è meglio per il Milan. Ma dico che Leao, se sta bene in un posto come il Milan e sei l'idolo, rimani. Kessiè era protagonista al Milan ma se ti offrono sei milioni a volte puoi pensare ad altro e rimanere dove stai bene".