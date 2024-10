TMW Radio - Orlando: "Fiorentina-Milan partita delicata per entrambe"

vedi letture

L'ex calciatore e commentatore tv Massimo Orlando è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

C'è Fiorentina-Milan nel weekend. Partita verità per entrambe:

"Partita delicata per entrambe. Il Milan deve dare continuità, qualcosa si è visto dal derby, a parte i risultati, qualcosa è cambiato anche se non fa impazzire. Dei passi in avanti ci sono, però gioca contro una squadra che non sta bene, che non ha trovato la quadra, che fa fatica a trovare l'assetto tattico. Adli? E' dall'inizio dell'anno che chiedo a Palladino di farlo giocare, perchè in mezzo al campo manca qualità ed è tutta sulle spalle di Kean e non va bene. Adli potrebbe essere un leader e dare un gioco di qualità diverso. Palladino? I giocatori li ha voluti lui, Pradè mi dicono che sia molto arrabbiato con il tecnico".

Inter, le vicende esterne possono incidere in campionato?

"Al di là di un ambiente particolare, visto quello che è successo, credo che influisca poco. L'Inter non è quella dello scorso anno ma credo abbia lavorato bene sulla testa dei giocatori dopo il Milan. Non vedo come il Torino possa vincere. L'Inter ha ritrovato poi Lautaro...".