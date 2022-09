TMW Radio - Orlando: "Il Milan è squadra: mai visto giocare così bene"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Orlando, ex calciatore, è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. Orlando ha parlato così del Milan, all'indomani della sconfitta contro il Napoli: "Il Milan ha dato la sensazione di essere squadra in tutti i sensi. Se fossi in un tifoso del Milan sarei arrabbiato ma la squadra c'è, gioca bene e sta crescendo. Mi ha fatto impressione, non ho mai visto giocarlo così bene. Non avrei rinunciato a Kalulu, Kjaer mi sembrava un azzardo ma con il senno di poi... Theo Hernandez pazzesco nel secondo tempo".