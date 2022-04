TMW Radio - Orlando: "Lazio-Milan, Leao può essere decisivo"

MilanNews.it

A Maracanà, trasmissione di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Orlando ha parlato dei temi della Serie A.

È uscita una nuova proposta per il fuorigioco, come la vede?

"Penso che possa essere sicuramente un miglioramento. Si vedono delle cose incredibili con gol in fuorigioco millimetrici annullati. Bisogna insomma cercare di portare sempre più miglioramenti al calcio".

Pensando alle partite di cartello, chi potrebbero essere i protagonisti in Lazio-Milan? Immobile può esserlo?

"Per quanto riguarda Lazio-Milan, penso che sia fondamentale per rossoneri Leao, che penso sia davvero l’uomo in più del Milan, invece per i biancocelesti Luis Alberto. Immobile crea sicuramente problemi a tutti. Mi sembrano vergognose le critiche in nazionale per lui, guardando i numeri c’è solo da ammirare. Non ha la forza di Messi o Ronaldo, ma ha dei numeri fenomenali".