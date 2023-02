TMW Radio - Orlando: "Pioli a rischio? No, assolutamente. Non avrebbe senso cambiarlo"

MilanNews.it

L'ex calciatore Massimo Orlando, intervenuto a TMW Radio, ha parlato così del momento del Milan:

Considerato il calendario, cosa può fare il Milan? E' a rischio Pioli?

"No, assolutamente. Secondo me arriva alla fine, non avrebbe senso cambiarlo. Le partite sono terribili, ma questo Milan può perdere contro chiunque. Tanti giocatori sembrano non più quelli di prima. Non c'è nessuno che sta bene, non è solo una questione mentale. Pioli è uno che cura i particolari, forse c'è un crac su tutta la rosa che neanche la società riesce a risollevare, e questo fa paura. Non vedo possibile che il Milan possa tornare competitivo. Non si vede la luce in fondo al tunnel".