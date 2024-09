TMW Radio - Perucchini: "Per Milan, Juventus e Atalanta fa comodo avere l'Under 23"

Nel corso della diretta odierna di A Tutta C, trasmissione targata TMW Radio e dedicata al mondo della Serie C, è intervenuto il portiere Filippo Perucchini, ora svincolato dopo la mancata iscrizione dell'Ancona alla stagione di Serie C attuale:

A proposito del campo, l'Ancona ha dato il via al Milan Futuro: che idea ti sei fatto delle seconde squadre in Serie C?

“Sicuramente sono funzionali i club che le promuovono, però non mi fa impazzire come idea. Io ho fatto tanta Serie C e penso che questa sia la categoria anche delle piccole realtà e delle favole: per Milan, Juventus e Atalanta fa comodo avere l'Under 23, perché permette ai propri tesserati di confrontarsi con un campionato professionistico senza dover essere mandati in prestito, ma sono dell'idea che se i giovani sono bravi giocano, come è sempre stato in passato. La Nazionale Italiana è sempre stata tra le più forti, anche quando non c’erano delle regolamentazioni sul minutaggio. Sicuramente ci sono strumenti che aiutano, però ribadisco che il giovane forte gioca in ogni categoria”.

A volte i portieri in Serie C sono spesso under perché si ritiene sia un ruolo dove si fanno meno danni. Non è sbagliato il concetto?

“Ricordo una frase di uno dei Direttori Sportivi più esperti, che è Pantaleo Corvino, che disse che si può sbagliare la moglie ma non il portiere e l’attaccante. Ci sono tanti ragazzi bravi in giro ed è giusto che sbaglino e che crescano. Negli ultimi anni si è creata questa tendenza di partire con un portiere under, ma la realtà è che in Italia bisogna lavorare molto sui settori giovanili e cercare di fare crescere il prima possibile questi ragazzi, dal punto di vista calcistico e umano”.