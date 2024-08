TMW Radio - Piccari: "Il Milan è in difficoltà, vedremo quando riuscirà a impattare Fonseca"

vedi letture

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Marco Piccari. Queste le sue parole:

Cosa pensi della nuova Champions?

“Faccio fatica a recepire certi cambiamenti, sono cresciuto con un calcio diverso. Io vedevo la Coppa dei Campioni, andava a giocare solo la squadra vincitrice dei campionati. Questa versione allargata porta al problema centrale, ovvero che si gioca troppo. Sarà sempre peggio e questo può influire sulla qualità del campionato. Credo sia un’esagerazione, non c’è più un’estate senza calcio e sta diventando un’abitudine. Sono colpito da questa formula, cerchiamo di accogliere queste novità, ma credo che sia un’esagerazione”.

Come vedi le italiane in Champions?

“Sicuramente l’Inter è avanti alle altre anche per struttura. Sono curioso di vedere l’Atalanta che ha perso Koopmeiners ma ha inserito giocatori funzionali per Gasperini ed è reduce dalla vittoria dell’Europa League. La Juventus poi ha lavorato molto sul mercato e sul campo, ha inserito giocatori di qualità che si integreranno presto. Il Milan è in difficoltà, vedremo quando riuscirà a impattare Fonseca e poi il Bologna è un grosso punto interrogativo. La Champions ti toglie molto, il Bologna non ha come obiettivo principale la Champions, ma vorranno fare bella figura e questo può togliere qualcosa al campionato”.