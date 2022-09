TMW Radio - Ponciroli: "Leao è il giocatore più forte in Italia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso dell'appuntamento con L'Editoriale ai microfoni di TMW Radio è intervenuto il Direttore di Calcio2000 Fabrizio Ponciroli. Queste le sue parole su Milan-Napoli: "Il Milan deve intanto risolvere la questione Leao, è il giocatore più forte in Italia e non puoi tenerlo con il contratto in scadenza nel 2024. Sarà una gran bella partita, il Milan ha trovato il suo modus operandi, domenica però è obbligato a fare la grande partita per dimostrare di non essere Leao dipendente"