TMW Radio - Ponciroli sulla Serie A: "ll cartello work in progress è ovunque"

MilanNews.it

© foto di Diego Petrussi/PhotoViews

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio2000, si è così espresso a TMW Radio sulla Serie A: “È stranissimo che tra due giorni, ancor prima di Ferragosto, possa iniziare il campionato. Questo è paradossale, e lo facciamo per vedere gli altri giocare il Mondiale. Dobbiamo accettarlo, ma alla fine sarà calcio d’agosto e mi aspetto tutto il contrario di tutto. Il cartello work in progress è ovunque, soprattutto chi ha cambiato tanto ha molti dubbi. Non ho idea di cosa possa succedere e forse è una motivazione in più per guardarlo. Sapere però che ci saranno tutte queste persone allo Stadio è sicuramente una delle migliori notizie per il calcio italiano”.