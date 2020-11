TMW RADIO - Protti: "L'assenza di Pioli? Le gare si giocano in campo, Ibra valore aggiunto"

Igor Protti, intervenuto a TMW RADIO, si è concentrato sulla sfida di domenica sera tra Napoli e Milan: "Insigne e Ibra sono due attaccanti importanti ma molto diversi. Ibra ha sempre fatto al differenza come presenza e personalità. E fa cose davvero incredibili in campo. Abbiamo di fronte due squadre che più di tutte hanno cambiato la loro fisionomia dopo il cambio allenatore. Pioli e Gattuso hanno inciso tantissimo in momenti molto complicati, quindi complimenti a entrambi. L'assenza di Pioli peserà? Ibra sarà un valore aggiunto. Chiaro che la figura del tecnico è determinante, ma sono convinto che le partite si giocano in campo e i protagonisti principali sono i calciatori. L'importante è che abbiano bene in mente cosa fare".