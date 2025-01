TMW Radio - Pucciarelli (Vis Pesaro): "Niente da dire sul Milan U23 perché è una delle poche che ci ha messo in difficoltà dal punto di vista del gioco"

vedi letture

Ottima stagione della Vis Pesaro, con il club marchigiano attualmente al quinto posto in classifica, in piena zona Playoff. Ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione A Tutta C è intervenuto uno dei protagonisti della squadra guidata da Stellone, Manuel Pucciarelli

Sulle U23 che idea ha?

“Niente da dire sul Milan U23 perché è una delle poche che ci ha messo in difficoltà dal punto di vista del gioco. Sbagliano pochissimo e si vede che hanno qualcosa in più da un punto di vista tecnico. Sono sicuro che faranno un altro tipo di campionato. Per me è bello giocare contro queste squadre perché ci sono calciatori che faranno un certo tipo di carriera in futuro. Per loro è una buona cosa perché si fanno le ossa in C. Ovviamente però mi dispiace per quelle squadre che lottano da una vita in D e hanno meno posti in C”.

Siete partiti molto forte in questa stagione rispetto alle ultime due che sono state complicate.

“Ci siamo salvati all’ultimo secondo lo scorso anno e l’anno prima ci siamo salvati all’ultima gara. Venivamo da due stagioni complicate ma sapevamo che questa stagione poteva essere diversa. È arrivato un grandissimo mister come Roberto Stellone che ci ha dato consapeolezza. Non si trova un mister di quel livello in Serie C”

Proprio su Stellone, ha cambiato tanto dal punto di vista mentale.

“Non è un caso che abbia già fatto altre categorie e questo si nota subito. Oltre al gioco, che è dettato anche dai calciatori che hai, sono i concetti e la mentalità che porta. Uno che ha già vinto la C, la B e ha allenato in A fa la differenza. La mentalità in C fa più che in B e in A. Si è da subito notato anche il cambio di mentalità della società. Parlavamo di salvezza ma noi fin da subito pensavamo a qualcosa in più. La testa nel calcio fa davvero tanto. Il mister ha lavorato tanto su questa sia lo scorso anno quando è arrivato sia in questa estate. Avevamo altro come obiettivo oltre la salvezza ma per quello fatto la scorsa stagione non potevamo dirlo”.