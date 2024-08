TMW Radio - Repice: "Inter e Napoli avanti. Conte quando si siede su una panchina, vince"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Calciomercato e Ritiri, è stato il giornalista e voce di Tutto il Calcio Minuto Per Minuto Francesco Repice. Si è concentrato sul campionato di Serie A e sulle squadre romane. Per quanto riguarda il campionato italiano, Repice ha fornito la sua griglia di partenza, indicando quelle che per lui sono le due favorite per lo Scudetto.

Come vede la griglia di partenza?

"Inter e Napoli avanti, la penso ancora così. Conte quando si siede su una panchina vince, lo dice il suo curriculum. Ha un'ottima squadra e non ha le coppe, e questo conta. Credo sia di diritto da affiancare all'Inter, che ha aggiunto il giusto, che ha un club che ha contiinuità ed equilibrio. Poi ci sono le altre, con una preferenza per l'Atalanta, che vedo pronta al grande salto, soprattutto se riuscirà ad esplodere Zaniolo".