TMW RADIO - Sconcerti: "Contro lo Spezia sono mancati Bennacer e Calhanoglu. Sul derby..."

Mario Sconcerti è intervenuto in diretta a TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Il giornalista sportivo ha parlato così della sconfitta dei rossoneri contro lo Spezia e del campionato: "La Roma avrebbe due partite da vincere in più, per esempio, e con sedici rimaste non è un attimo... Certo, il Milan può arrivare quinto come però secondo o primo. La partita di La Spezia è un episodio, dove sono venuti a mancare i due vertici di centrocampo, Bennacer e Calhanoglu, e la cosa ha sballato la difesa. Essendo due abbastanza costanti, non credo la cosa si ripeterà. Il derby lo potranno anche perdere, ma di sicuro lo giocheranno bene. Il vero campanello d'allarme, però, non è l'ultima sconfitta, ma aver perso tre volte nelle ultime sette. Se non fai tre partite senza perdere, dove vuoi andare?".