TMW RADIO - Sconcerti: "Il Milan deve darsi una scossa. Ibra potrebbe dare un effetto Ribery"

Mario Sconcerti è intervenuto a TMW RADIO per parlare anche dei rossoneri. La rosa del Milan non è consapevole della classifica?

"Non credo che rischi niente ma è una squadra che deve darsi uno scopo, deve avere una scossa. La mia definizione del Milan è 'gentile'. Una squadra di buona qualità ma estremamente leggera. Ha dei giocatori interessanti, a me piace molto Calhanoglu, ma calcia sempre bene in mezzo alla porta. Mi piacerebbe comunque averlo. Serve un qualcosa di imprevisto e imprevedibile come il ritorno di Ibrahimovic, che potrebbe dare un effetto Ribery".