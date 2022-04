TMW Radio - Sconcerti: "Pioli ha fatto un grosso lavoro, non sarà semplice trovare un tecnico migliore"

MilanNews.it

Per parlare dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il direttore Mario Sconcerti. Queste le sue parole sul Milan: "I nuovi proprietari sono gente doppiamente ricca, bisogna vedere come intenderanno intervenire nel club. Pioli ha fatto un grosso lavoro, non sarà semplice trovare un tecnico migliore ma bisogna capire che idee hanno".