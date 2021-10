TMW RADIO - Stellini sul Milan: "Anche con le assenze non ha mai smesso di fare risultati"

Lo storico vice di Antonio Conte, Cristian Stellini, ha parlato così del Milan a Maracanà su TMW Radio.

Che spirito ha il Milan? Perché è così unico?

"Il Milan, dopo il primo lockdown, è una squadra che, al di là delle assenze, non ha mai smesso di fare risultati. Ha fatto giocare giocatori interessanti ma acerbi. Oggi vedo tutti che giocano con grande coraggio, è stato creato un blocco molto forte attorno alla squadra e questo ha dato grande fiducia a tutti i giovani. Leao e Rebic sono ottimi talenti, che in passato hanno avuto problemi di continuità. Adesso invece sono stati inquadrati anche loro. Tomori è un giocatore di altissimo livello, poi sono cresciuti Brahim Diaz e Saelemaekers. Mi sembra di rivedere squadre di altri tempi, di almeno 15 anni fa, come spirito".