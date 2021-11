TMW Radio - Tacchinardi: "Pioli pronto per vincere, adesso è completo"

Alessio Tacchinardi, ex giocatore, è intervenuto a Maracanà, tramissione di TMW Radio, commentando il lavoro svolto da Pioli al Milan: "E' pronto per vincere? Sì. Pioli quando è stato scelto non era ancora così completo. La voglia di migliorarsi lo ha portato a crescere e ad essere completo. Gli manca la ciliegina sulla torta, che è vincere. Ma vince solo uno e non è semplice. La bellezza di questo allenatore è quella di aver creato un qualcosa con i suoi giocatori importante".